В Ярославле в накануне Дня памяти и скорби выложат свечами танк Т-34

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-21T12:40:18+03:00

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В Ярославле 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». В ее рамках на стадионе «Спартаковец» молодежь города выложат из горящих свечей картину памяти Великой Отечественной войны — легендарный танк Т-34 из 5000 свечей. Площадь картинки составит 150 квадратных метров.

- Почему был выбран танк Т-34? Всё просто... Михаил Ильич Кошкин – советский конструктор, разработчик боевой техники, создатель легендарного танка Т-34. Будущий гениальный механик родился в многодетной крестьянской семье в деревне Брынчаги Ярославской области, - объяснили в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU