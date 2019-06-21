2019-06-21T12:27:29+03:00
Происшествия

В Ярославской области осудили молодых девушек, которые потратили в магазине поддельные 5 тысяч рублей

Одна из преступниц была беременна
Екатерина РЯБЦЕВА
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22-летняя беременная девушка уже была судима22-летняя беременная девушка уже была судимаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ноябре 2018 года две молодые жительницы Ростова нашли на улице купюру в 5 тысяч рублей. Они поняли, что это подделка, но решили не упустить шанс и что-нибудь купить. Девушки зашли в ростовский магазин, приобрели товар и забрали сдачу настоящими деньгами.

Полиция нашла хитрых покупательниц. По факту сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ было возбуждено уголовное дело.

Одна из подозреваемых, 22-летняя ростовчанка, уже имела судимость за кражу и на момент совершения преступления была беременна. Вторая, 23-летняя, к уголовной ответственности не привлекалась.

– С учетом позиции государственного обвинителя Ростовской межрайонной прокуратуры ранее судимой обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Вторая девушка получила 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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