2019-06-21T11:36:46+03:00
Происшествия

В Рыбинске на хозяйку улетевшего с ребенком батута завели уголовное дело

ЧП произошло из-за плохого крепежа
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Рыбинский дневник/vk.comФото: Рыбинский дневник/vk.com
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В Рыбинске на хозяина улетевшего вместе с детьми батута завели уголовное дело. Вернее, на хозяйку. 35-летняя местная жительница подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ЧП произошло в четверг, 20 апреля в парке имени Фейгина. Порыв ветра поднял в воздух и опрокинул надувной батут, в котором в этот момент находились дети. У одной из девочек сломаны ребра. Возраст ребенка всего год и девять месяцев.

- Установлено, что игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, - комментируют ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Сейчас с женщиной работают следователи. Решается вопрос о мере пресечения.

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU

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