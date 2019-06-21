В Рыбинске на хозяйку улетевшего с ребенком батута завели уголовное дело
В Рыбинске на хозяина улетевшего вместе с детьми батута завели уголовное дело. Вернее, на хозяйку. 35-летняя местная жительница подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, ЧП произошло в четверг, 20 апреля в парке имени Фейгина. Порыв ветра поднял в воздух и опрокинул надувной батут, в котором в этот момент находились дети. У одной из девочек сломаны ребра. Возраст ребенка всего год и девять месяцев.
- Установлено, что игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, - комментируют ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
Сейчас с женщиной работают следователи. Решается вопрос о мере пресечения.
Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии
ИСТОЧНИК KP.RU