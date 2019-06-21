2019-06-21T11:36:33+03:00
Общество

Ярославцы: введение новых нормативов на отопление обернется неплатежами

Люди в шоке от того, что плата за тепло у некоторых из них вырастет на треть
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы возмущены изменением нормативов на отопление.Ярославцы возмущены изменением нормативов на отопление.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Ярославля раскритиковали идею властей о введении новых нормативов на отопление. Начать действовать измененные правила должны с 1 октября. При этом власти не скрывают, что после этой даты у некоторых жильцов плата за отопление вырастет на треть. В первую очередь, это коснется жителей одно- и двухэтажных домов, построенных до 1999 года, у которых нет общедомовых счетчиков на отопление. Ярославцев возмутило, что кроме тех, кто осознанно не поставил приборы учета, санкции коснутся и жителей, у которых в домах нет технической возможности для установки такого оборудования.

- Я живу в таком доме на улице Ушинского. Мы и так платим за коммуналку большие суммы! На них почти вся пенсия уходит! Куда еще увеличивать? Я считаю, что это решение властей обернется неплатежами. Люди просто не смогут платить такие суммы, - обратилась в редакцию «КП-Ярославль» пенсионерка Ольга Балахматова.

Напомним, также в Ярославле жители попросили скорректировать проект строительства нового участка на улице Панина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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