В Ярославле на Советской площади 6 и 7 июля ограничат движение машин
С 3 по 5 июля там будет происходить монтаж и демонтаж оборудования для мероприятия
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6 и 7 июля в Ярославле состоится финал спортивного конкурса «Столица Силы» при поддержке "Федерации "Воркаут в России". Мероприятие пройдет на Советской площади. В связи с этим с 7 часов 6 июля до 21 часов 30 минут 7 июля будет ограничено движение, остановка и стоянка машин.
С 3 по 5 июля специалисты смонтируют спортивное оборудование. Монтаж будет происходить каждый день с 7 до 22 часов. Демонтаж запланирован на 8 июля.
Мэрия города просит горожан быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU