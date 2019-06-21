В Ярославле на Советской площади 6 и 7 июля ограничат движение машин

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-21T11:26:48+03:00

С 3 по 5 июля там будет происходить монтаж и демонтаж оборудования для мероприятия

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6 и 7 июля в Ярославле состоится финал спортивного конкурса «Столица Силы» при поддержке "Федерации "Воркаут в России". Мероприятие пройдет на Советской площади. В связи с этим с 7 часов 6 июля до 21 часов 30 минут 7 июля будет ограничено движение, остановка и стоянка машин.

С 3 по 5 июля специалисты смонтируют спортивное оборудование. Монтаж будет происходить каждый день с 7 до 22 часов. Демонтаж запланирован на 8 июля.

Мэрия города просит горожан быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU