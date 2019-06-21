2019-06-21T09:25:15+03:00
Общество

Ярославцы попросили скорректировать проект строительства участка улицы Панина

Жители Яблоневого посада опасаются лишиться выезда из микрорайона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новый участок улицы Панина соединит Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе.Новый участок улицы Панина соединит Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле начались работы по строительству нового участка улицы Панина в Дзержинском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорогу продлят от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе. На новом отрезке уложат износостойкий асфальт, предусмотрят четыре полосы движения, обустроят тротуары, парковки, остановки, три светофора. Сейчас на объекте идет переносу коммуникаций.

— Здесь проходит очень много трубопроводов, которые нам необходимо будет перестроить и перенести. Необходимо переустроить также кабели связи, поэтому темпы строительства сейчас невысокие, рассказал первый заместитель генерального директора подрядной организации «Ярдормост» Глеб Масленцев.

На объект с инспекцией 20 июня выехал мэр города Владимир Волков. Жители попросили его внести правки в проект - изменить будущую разметку на дороге для удобства выезда на Тутаевское шоссе.

— Проблема в том, что дорога здесь будет с двумя сплошными линиями. Соответственно, выехать на Тутаевское шоссе жителям из микрорайона «Яблоневый посад» по тому пути, который сейчас существует, станет невозможно, — пожаловалась местная жительница Юлия Шуматбаева.

Градоначальник пообещал обсудить это с ГИБДД. Протяжённость нового участка улицы Панина составит 717 метров. Работы должны завершиться в октябре. Также в этом году запланировано строительство нового участка улицы Лескова во Фрунзенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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