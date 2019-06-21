2019-06-21T08:09:43+03:00
Общество

Новая фишка: в ярославском ресторане начали выдавать посетительницам резинки для волос

Владелец заведения рассказал, зачем он это делает
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Посетительницы могут сделать хвостик, чтобы волосы не пачкались о еду.Посетительницы могут сделать хвостик, чтобы волосы не пачкались о еду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославский ресторатор Дмитрий Левченко придумал новую фишку. Теперь в его заведениях вместе с блюдами посетительницам подают резинки для волос.

- Мы постоянно наблюдаем за нашими гостями и всегда думаем о том, как можно еще улучшить комфорт в наших ресторанах. И в очередной раз мы поймали себя на мысли, что девушки с распущенными длинными волосами, заказывая какое-либо блюдо, всегда придерживают одной рукой локоны, дабы не испачкать или окунуть их в блюдо. А с бургером так это вообще квест... Съесть бургер в перчатках и не испачкать волосы! Мы нашли решение этой проблемы! Теперь мы с удовольствием подарим профессиональную резинку для волос в индивидуальной упаковке! Будьте свободны в нашем ресторане и думайте только о еде! - объяснил Дмитрий нововведение.

Интересно, что мнения ярославн по поводу таких подарков разошлись.

- Я бы не стала надевать резинку на волосы в ресторане, раз уж пришла с распущенными волосами, - комментирует одна из девушек в соцсетях.

- Это божественно! - пишет другая.

А еще женщины предложили ресторатору сделать резинки разных цветов, чтобы можно было выбрать по вкусу и настроению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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