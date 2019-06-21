2019-06-21T08:22:52+03:00
Происшествия

Кидался продуктами и ломал стеллажи: неадекватный ярославец устроил погром в двух супермаркетах

Мужчина рассвирепел, когда ему не дали своровать, что он хотел [фото]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Не сумев похитить продукты, мужчина стал их раскидывать. И в целом вел себя неадекватно. Фото: компания "Дельта".Не сумев похитить продукты, мужчина стал их раскидывать. И в целом вел себя неадекватно. Фото: компания "Дельта".
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Неадекватный ярославец устроил настоящий погром в двух супермаркетах. Происшествие случилось около 14 часов 19 июня во Фрунзенском районе.

- В магазине находился неизвестный мужчина, который попытался похитить продукты. Продавцы вовремя заметили преступные намерения посетителя и остановили его на кассе. Поняв, что пойман, он стал кидаться продуктами и ломать стеллажи, - рассказали выехавшие на место происшествия сотрудники отряда «Дельта».

После совершенного мужчина выбежал из магазина и направился в соседний супермаркет. Там он открыто хватал продукты, пытаясь спрятать их под одежду и угрожал персоналу магазина расправой. Там его и застал подоспевший отряд «Дельты». Нарушителя скрутили, надели наручники и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Ярославле мужчина с окровавленным шприцем в руках угрожал сотрудникам банка.

Дебошира задержали и передали полиции. Фото: компания "Дельта".

Дебошира задержали и передали полиции. Фото: компания "Дельта".

ИСТОЧНИК KP.RU

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