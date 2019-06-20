В Ярославле мужчина с окровавленным шприцем в руках угрожал сотрудникам банка

СЕГОДНЯ 21:24 2019-06-20T21:24:42+03:00

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Серьезное происшествие случилось в Ярославле 19 июня. Около 13 часов 30 минут в один из банков в Заволжском районе ворвался мужчина со шприцем в руках. На медицинском инструменте была заметна кровь. На место ЧП вызвали группу быстрого реагирования компании «Дельта».

- Прибыв на место, охранник приступил к осмотру объекта. Неадекватный мужчина находился около банкоматов. Подбежавшая сотрудница банка рассказала, что мужчина распугал всех посетителей и угрожает персоналу расправой. Охранник попытался успокоить мужчину и предложил выйти с ним на улицу, но мужчина повел себя агрессивно и набросился на охранника,- рассказали в компании.

В итоге боец «Дельты» применил силу и надел на опасного посетителя наручники. Задержанного передали полиции. Что стало причиной такого поведения мужчины пока не ясно.

Фото: компания "Дельта".

ИСТОЧНИК KP.RU