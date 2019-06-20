2019-06-20T21:24:42+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина с окровавленным шприцем в руках угрожал сотрудникам банка

Опасного посетителя задержала группа быстрого реагирования [фото]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Неадекватный ярославец угрожал сотрудникам и посетителям банка окровавленным шприцем. Фото: компания "Дельта".Неадекватный ярославец угрожал сотрудникам и посетителям банка окровавленным шприцем. Фото: компания "Дельта".
Изменить размер текста:

Серьезное происшествие случилось в Ярославле 19 июня. Около 13 часов 30 минут в один из банков в Заволжском районе ворвался мужчина со шприцем в руках. На медицинском инструменте была заметна кровь. На место ЧП вызвали группу быстрого реагирования компании «Дельта».

- Прибыв на место, охранник приступил к осмотру объекта. Неадекватный мужчина находился около банкоматов. Подбежавшая сотрудница банка рассказала, что мужчина распугал всех посетителей и угрожает персоналу расправой. Охранник попытался успокоить мужчину и предложил выйти с ним на улицу, но мужчина повел себя агрессивно и набросился на охранника,- рассказали в компании.

В итоге боец «Дельты» применил силу и надел на опасного посетителя наручники. Задержанного передали полиции. Что стало причиной такого поведения мужчины пока не ясно.

Фото: компания "Дельта".

Фото: компания "Дельта".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославский губернатор рассказал о поддержке фермеров после обращения одного из них на прямую линию Путина
В Ярославской области стартовали ремонты 10 региональных дорог
Парапланы, парусный спорт, воздушные змеи: под Рыбинском пройдет фестиваль «Северный ветер»
Дмитрий Миронов велел разобраться со строительством кинотеатра на улице Кирова в Ярослпавле
В Ярославле автобус №17 изменит своё расписание с первого июля
На Центральном пляже Ярославля появился новый отдыхающий – маленький уж
В Ярославской области сдуло батут с детьми: двухгодовалая девочка в реанимации
В Ярославле у организации-должника арестовали 17 объектов недвижимости
В Ярославской области женщина вспылила и ударила ножом собутыльника
В Ярославской области автобус съехал в кювет: из 20 человек пострадала женщина-кондуктор
В Ярославле сменит расписание, а затем прекратит перевозки на летний период автобус №22С
Ярославцы обнаружили сказочный подъезд, в котором "живет ведьма"
В Ярославле улицу Павлова перекрыли из-за учений
В Ярославле годовалая девочка попала в больницу из-за аварии