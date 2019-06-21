2019-06-21T06:58:41+03:00
Общество

Будет еще жарче: ярославцев предупредили о 30 градусах на улице

Жителям региона порекомендовали заклеить окна пленками или бумагой
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области обещают жаркую погоду.В Ярославской области обещают жаркую погоду.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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21 июня станет одним из самых жарких дней наступившего лета. Синоптики прогнозируют температуру воздуха - до 30 градусов выше ноля. В связи с этим МЧС предупредило ярославцев о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций - отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, пожары, гибель сельхозкультур.

Специалисты напомнили, чтобы легче перенести жару, рекомендуется носить головной убор, легкую одежду из натуральных тканей, пить больше воды, стараться не выходить на улицу с 12 до 16 часов, сократить физические нагрузки. Окна в доме можно заклеить пленками-светофильтрами или обычной белой бумагой, что снизит температуру в помещении на несколько градусов. На плечи можно положить мокрый носовой платок, протереть руки и лицо влажным полотенцем. Также специалисты рекомендуют умываться минералкой или брызгаться специальной термальной водой.

В субботу, 22 июня, жара будет еще сильной. Днем обещают 24-29 градусов. В воскресенье, 23 июня, уже 20-25 градусов. А к среде ожидается понижение температуры до 19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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