2019-06-20T20:37:26+03:00
Политика

Ярославский губернатор рассказал о поддержке фермеров после обращения одного из них на прямую линию Путина

По словам главы региона, за год объем производимой предпринимателями АПК-продукции вырос
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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После обращения фермера Бориса Акимова из Переславского района к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии с предложением поддержать сельхозбренды, власти Ярославской области рассказали о помощи региональным предпринимателям в отрасли АПК.

– В нашем регионе с 2017 года реализуется проект «Ярославский фермер», который призван, с одной стороны, создать комплексную систему реализации фермерской продукции, с другой – сформировать узнаваемый не только в области, но и за ее пределами бренд, – рассказал губернатор Дмитрий Миронов. – В прошлом году мы запустили новую форму поддержки фермеров – предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы. Власти также отметили, что для сбыта сельскохозяйственной продукции открыто 15 фермерских лавок, 5 фермерских магазинов, 3 фермерские ярмарки, 30 торговых мест на ярмарках Москвы, 65 торговых мест на ярмарках и розничных рынках Ярославской области. Правительство взаимодействует с торговыми сетями по продвижению продукции местных товаропроизводителей, действуют программы «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области».

Всего в регионе, по данным чиновников, работает 314 крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем произведенной ими продукции за прошлый год вырос на 6,9 процента и составил 747,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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