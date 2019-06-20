В Ярославской области стартовали ремонты 10 региональных дорог

СЕГОДНЯ 20:16 2019-06-20T20:16:41+03:00

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В Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали ремонты 10 региональных дорог. В этот перечень попала дорога, соединяющая улицу Гагарина с трассой Ярославль – Шопша. Подрядчиком здесь выступает компания «ГК «ЕКС». Протяженность ремонтируемого участка – около километра, стоимость работ – более 20 миллионов рублей. Ремонт должен быть завершен до конца августа.

– Сотрудники технического надзора осуществляют постоянный контроль. Серьезных нареканий к реализации проекта в региональной части у нас нет, - отметил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

В правительстве региона также сообщили, что для улучшения качества ремонтов в рамках БКД используются новые виды асфальтобетонных смесей.

Всего в области по нацпроекту в этом году планируют отремонтировать 37 объектов. Это 29 дорог протяженностью 111 километров и восемь светофоров. Из них девять дорог в Ярославле (15 километров), две дороги в Тутаеве (2 километра), 18 региональных трасс (94 километра). Стоимость работ составит 3 миллиарда рублей, из которых 1,954 миллиарда – средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU