Парапланы, парусный спорт, воздушные змеи: под Рыбинском пройдет фестиваль «Северный ветер»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-20T18:42:34+03:00

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В ближайшую субботу, 22 июня, близ деревни Свингино Рыбинского района состоится фестиваль «Северный Ветер».

Организаторы готовят для гостей яркую программу, наполненную сюрпризами. Так, участники смогут посмотреть на показательные выступления по парусным видам спорта, а также покататься на параплане. Открытие фестиваля «Северный Ветер» запланировано на 12 часов. С 12.30 до 15 часов гостей ждет развлекательная программа на территории пляжа - эстафета «Быстрее Ветра», спортивные конкурсы, показательные выступления, мастер-классы спортсменов. Также с 12 до 17 часов на Рыбинском водохранилище пройдут соревнования в рамках Кубка Рыбинского моря. С 14 до 15 часов можно будет поучаствовать или посмотреть на конкурс воздушных змеев из самых разных материалов

ИСТОЧНИК KP.RU