Дмитрий Миронов велел разобраться со строительством кинотеатра в центре Ярославля

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-20T18:31:43+03:00

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил специалистам из правительства региона и мэрии разобраться в законности строительства кинотеатра на Депутатской улице в Ярославле.

- Ранее проектная документация по кинотеатру была согласована в установленном порядке. Однако с 2015 года действуют изменения в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, таких, как «Исторический центр города Ярославля». Решение о возможном строительстве кинотеатра будет приниматься взвешенно и объективно, с обязательным соблюдением требований федерального и международного законодательства, включая положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Проект должен пройти согласование с Министерством культуры России и структурами ЮНЕСКО, - написал Миронов на своей страничке в соцсетях.

Также глава региона пообещал, что при решении вопроса учтут и мнение общественности.

Напомним, многих горожан удивило, что застройщик собирается возвести четырехэтажное здание в самом центре города, рядом с храмом.

ИСТОЧНИК KP.RU