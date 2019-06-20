Дмитрий Миронов велел разобраться со строительством кинотеатра в центре Ярославля
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил специалистам из правительства региона и мэрии разобраться в законности строительства кинотеатра на Депутатской улице в Ярославле.
- Ранее проектная документация по кинотеатру была согласована в установленном порядке. Однако с 2015 года действуют изменения в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, таких, как «Исторический центр города Ярославля». Решение о возможном строительстве кинотеатра будет приниматься взвешенно и объективно, с обязательным соблюдением требований федерального и международного законодательства, включая положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Проект должен пройти согласование с Министерством культуры России и структурами ЮНЕСКО, - написал Миронов на своей страничке в соцсетях.
Также глава региона пообещал, что при решении вопроса учтут и мнение общественности.
Напомним, многих горожан удивило, что застройщик собирается возвести четырехэтажное здание в самом центре города, рядом с храмом.
ИСТОЧНИК KP.RU