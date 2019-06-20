На Центральном пляже Ярославля появился новый отдыхающий – маленький уж

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-20T16:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на Центральный пляж на реке Которосль выползла змея. Фото появилось в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!». Пользователи соцсети не испугались неожиданную гостю, потому что увидели, что погреться вышла не гадюка, а маленький ужик. Он отличается окраской. Как правило, у ужа на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна, а его тело пятнистое или однотонное. У гадюки на спинке зигзагообразные полосы. Так что уж для отдыхающих на пляже ярославцев опасности не представляет.

– В случае укусов, как правило, виноват сам человек. Либо, он наступил на змею, либо угрожал ей палкой, пугал. Поэтому, чтобы избежать нападения, нужно просто смотреть под ноги. При встрече со змеей лучше отойти в сторону. Поверьте, они боятся вас больше, чем вы их, – рассказал заведующий естественно-историческим отделом Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU