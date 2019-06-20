В Ярославской области сдуло батут с детьми: двухгодовалая девочка в реанимации

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-20T16:14:29+03:00

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В четверг, 20 июня, в Рыбинске произошло жуткое ЧП: в парке им Фейгина ветром сдуло батут вместе с детьми. Сильно пострадала совсем маленькая девочка, сейчас она в реанимации. Ребенку всего год и девять месяцев. Отец девочки рассказал, что у нее сломаны ребра.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам очевидцев, ветер отбросил аттракцион на провода.

- Оторвались крепежи, дефект производителя ! Батут крепился на штыри 2м в землю! – написал Андрей Муравьев, приложив фотографии крепежа.

По словам Андрея Ковалева, оператора другого батута в одном из парков Рыбинска, произошедшее – «невероятный случай каприза природы», а при креплении были соблюдены все правила.

ИСТОЧНИК KP.RU