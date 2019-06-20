В Ярославле у организации-должника арестовали 17 объектов недвижимости

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-20T15:54:22+03:00

Если организация не выплатит долг, объекты передадут на реализацию. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Изменить размер текста: A A

В Ярославле судебные приставы арестовали у организации-должника 17 объектов недвижимости. Установлено, что компания накопила многомиллионные долги в пользу бюджета, банков, физических лиц и иных организаций.

- Совокупный долг составляет более двухсот миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. Судебные приставы арестовали 17 выявленных объектов недвижимости. В акт описи и ареста попали здания, насосные станции, котельные и гаражи.

Организации дали пять дней для полного погашения задолженности. По истечению этого срока всю недвижимость оценит эксперт. После этого объекты будут переданы на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU