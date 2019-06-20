2019-06-20T14:15:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области автобус съехал в кювет: из 20 человек пострадала женщина-кондуктор

Пострадавшую госпитализировали
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 20 июня, около 10 часов 20 минут в деревне Ананьево Ярославского района на Школьной улице автобус съехал в кювет. К счастью, опрокидывания не произошло. За рулем «ПАЗа» находился 23-летний водитель. В салоне автобуса было около 20 человек, пострадала одна женщина – 55-летний кондуктор. Ее отправили в больницу. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле сменит расписание, а затем прекратит перевозки на летний период автобус №22С
Ярославцы обнаружили сказочный подъезд, в котором "живет ведьма"
В Ярославле улицу Павлова перекрыли из-за учений
В Ярославле годовалая девочка попала в больницу из-за аварии
У ярославца, который не оплатил автомобильные штрафы, арестовали банковские счета
Менеджер, портной, парикмахер: около 400 ярославен смогут выучиться во время декрета
Лежал на дороге: под Ярославлем насмерть задавили мужчину
Молодые, здоровые, законопослушные: в Рыбинске ищут добровольцев
Дорогая доверчивость: ярославец лишился 200 тысяч рублей
Ночной дозор: в Ярославле начали рисовать дорожную разметку
Прокуратура заставит мэрию отремонтировать детскую площадку и привезти песок в пустую песочницу
Мэра Ярославля рассердили ремонт Заволжья и состояние парков
Рыбинская прокуратура нашла бессовестный магазин по посту в соцсети
Ошибочка вышла: ярославцам вернули почти 800 тысяч рублей за негорячую воду
Объединились ради чуда: в Ярославле провели уникальную операцию
Ярославцы распробовали видеонаблюдение от «Ростелекома»
Судимый за убийство мужчина зверски убил мужа своей падчерицы
В Ярославской области 66 стобалльников. Из них двое сдали на высший балл сразу два предмета
Во дворе ярославской школы №27 появится универсальная спортивная площадка
Резала помидоры и порезала гостя: в Ярославле осудили мать двоих детей, которая убила мужчину из-за пельменей
В Данилове трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа
Оружие? Наркотики? Дорблю? Под Ярославлем вновь сожгли санкционный сыр
Жители Ярославской области приехали на кладбище и сняли 12 памятников, чтобы сдать их в металлолом
Крымский мост будут охранять ярославские «Грачата»: первый катер спущен на воду