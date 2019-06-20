В Ярославской области автобус съехал в кювет: из 20 человек пострадала женщина-кондуктор

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-20T14:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 июня, около 10 часов 20 минут в деревне Ананьево Ярославского района на Школьной улице автобус съехал в кювет. К счастью, опрокидывания не произошло. За рулем «ПАЗа» находился 23-летний водитель. В салоне автобуса было около 20 человек, пострадала одна женщина – 55-летний кондуктор. Ее отправили в больницу. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU