В Ярославле сменит расписание, а затем прекратит перевозки на летний период автобус №22С

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-20T14:29:50+03:00

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На время сессии и студенческих каникул в ЯрГУ имени Демидова изменится работа

одного из автобусов, который останавливается на Красной площади. Это связано с небольшим пассажирским трафиком в летний период.

С 1 по 12 июля автобус № 22С, который следует по маршруту «Красная площадь – Студенческий городок» будет ходить по расписанию субботнего дня. С 15 июля по 26 августа регулярные перевозки пассажиров автобус № 22С прекратит вовсе.

Мэрия Ярославля просит горожан учесть данные изменения при планировании

своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU