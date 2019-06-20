В Ярославле сменит расписание, а затем прекратит перевозки на летний период автобус №22С
Изменения начнутся с 1 июля
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На время сессии и студенческих каникул в ЯрГУ имени Демидова изменится работа
одного из автобусов, который останавливается на Красной площади. Это связано с небольшим пассажирским трафиком в летний период.
С 1 по 12 июля автобус № 22С, который следует по маршруту «Красная площадь – Студенческий городок» будет ходить по расписанию субботнего дня. С 15 июля по 26 августа регулярные перевозки пассажиров автобус № 22С прекратит вовсе.
Мэрия Ярославля просит горожан учесть данные изменения при планировании
своих поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU