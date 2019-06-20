В Ярославле улицу Павлова перекрыли из-за учений

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-20T11:33:55+03:00

Водители не смогли проехать мимо «Арены 2000»

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Сегодня ярославские водители попали в неприятную ситуацию: движение по улице Павлова у «Арены 2000» перекрыли без всякого предупреждения.

- В горку от «Атланта» пробка, перекресток с Павлова и Гагарина перекрыли, - сообщают водители.

Как стало известно, ограничения связаны с учениями.

Если верить Яндекс.Картам, сейчас пробки нет

ИСТОЧНИК KP.RU