В Ярославле улицу Павлова перекрыли из-за учений
Водители не смогли проехать мимо «Арены 2000»
Дорогу перекрыли полицейскиеФото: Роман РЫЖИКОВ
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Сегодня ярославские водители попали в неприятную ситуацию: движение по улице Павлова у «Арены 2000» перекрыли без всякого предупреждения.
- В горку от «Атланта» пробка, перекресток с Павлова и Гагарина перекрыли, - сообщают водители.
Как стало известно, ограничения связаны с учениями.
Если верить Яндекс.Картам, сейчас пробки нет
ИСТОЧНИК KP.RU