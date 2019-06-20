У ярославца, который не оплатил автомобильные штрафы, арестовали банковские счета

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-20T10:25:39+03:00

Приставы пошли на такие меры, что решить вопрос с должником

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Судебные приставы сообщили молодому человеку, что на него возбудили 38 исполнительных производств: он в течение долгого времени не оплачивал административные штрафы ГИБДД. Парень никак не отреагировал на это и проигнорировал срок, установленный законом. Но все знают, что шутки с приставами плохи. Они арестовали денежные счета должника в банках. Такие меры очень повлияли на ярославца.

– В настоящее время штрафы оплачены в полном объеме, ограничительные меры сняты, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU