2019-06-20T08:38:09+03:00
Происшествия

Лежал на дороге: под Ярославлем насмерть задавили мужчину

Водитель еще и столкнулся с грузовиком
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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После наезда иномарка врезалась в грузовикПосле наезда иномарка врезалась в грузовикФото: Олег УКЛАДОВ
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Ужасной аварией начался четверг, 20 июня. Около половины первого на ивановской дороге "Фольксваген" наехал на человека. Тот погиб. Но этот человек уже лежал на проезжей части, так что не факт, что он был жив до аварии. А после наезда "Фольксваген" влетел в грузовик "Ивеко", стоящий на обочине.

- В результате ДТП водитель «Фольксваген» нуждается в амбулаторном лечении, пассажир «Фольксваген» мужчина 1961 г.р. госпитализирован, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция выясняет, как произошла авария. Был ли лежащий пешеход жив до наезда, можно ли было его избежать, имел ли право грузовик стоять в этом месте - на эти и другие вопросы придется найти ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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