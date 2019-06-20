Молодые, здоровые, законопослушные: в Рыбинске ищут добровольцев

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-20T08:03:14+03:00

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В Рыбинске ищут новых рекрутов в народную дружину. Добровольные помощники полиции должны быть старше 18 лет, без судимостей, здоровые и сильные. Ну и морально положительные.

- Сейчас на территории города создано шесть общественных подразделений с общим количеством участников 75 человек, - рассказали в администрации Рыбинска. - Главная задача добровольцев - помогать правоохранителям обеспечивать общественный порядок на улицах города, в том числе при проведении массовых мероприятий.

В Рыбинске уже работает больше всех дружин в Ярославской области. Но нужны еще добровольцы, чтобы не дать испортить благоустройство в центре города. Дружинники выходят на рейд только с полицейскими. Их легко узнать по красной повязке. Желающие получить свою повязку и поддерживать порядок с его стражами могут обратиться в полицию или администрацию Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU