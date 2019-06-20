2019-06-20T09:05:01+03:00
Общество

Менеджер, портной, парикмахер: около 400 ярославен смогут выучиться во время декрета

Программу пока не собираются закрывать
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Девушки и женщины изучат новую профессиюДевушки и женщины изучат новую профессиюФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области можно будет получить новую профессию в декрете. Сейчас проводят масштабные опросы, чтобы понять, каким профессиям молодые мамочки хотели бы научиться.

- По данным, полученным к настоящему времени, наиболее востребованы профессии бухгалтера, менеджера по персоналу, парикмахера, портного, делопроизводителя, художника компьютерной графики, мастера по маникюру, сметчика, кладовщика, специалиста по управлению государственными и муниципальными закупками и другие, - рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

По результатам опроса и исследования рынка уже и выберут направления подготовки. Но вообще ярославская служба занятости уже семь лет учит декретниц по своей, региональной программе. Уже две с половиной тысячи девушек и женщин выучились по ней. Сейчас же в регионе реализуют национальную программу "Демография". И курсы в ее рамках чисто теоретически должны быть круче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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