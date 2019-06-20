2019-06-20T07:18:15+03:00
Происшествия

Дорогая доверчивость: ярославец лишился 200 тысяч рублей

Парень сам продиктовал все данные своей карты
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Парень лишился 200 тысяч рублейПарень лишился 200 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новой жертвой мошенников стал 26-летний парень из Красноперекопского района Ярославля. Он доверился голосу из телефона и потерял 200 тысяч рублей.

- Ему на телефон поступил звонок от лиц, которые представились сотрудниками банка и сообщили, что с его банковской карты происходит попытка несанкционированного списания денежных средств, - рассказали в ярославской полиции. - В ходе общения по телефону потерпевший передал сведения связанные с банковской картой, в результате чего лишился денежных средств.

Шансы вернуть деньги в таком случае минимальны. Полиция, конечно, заведет дело, попытается расследовать. Но чаще всего такие дела заходят в тупик. Так что лучше не доводить до потерь. В России не идет никаких денежных реформ, службы безопасности не звонят по телефону, а для перечисления денег достаточно номера карты. Срок действия и номер на обороте карты нужны только мошенникам, не попадайтесь вы им!

ИСТОЧНИК KP.RU

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