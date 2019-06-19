2019-06-19T21:16:25+03:00
Общество

Ночной дозор: в Ярославле начали рисовать дорожную разметку

Рабочие выходят на службу только в сухую погоду
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Они выходят на работу в тениОни выходят на работу в тениФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле на Московском начали обновлять разметку. Бригады выходят с краской только в темноте и сухости. Иначе свежая разметка может расплыться, а водители - встать в пробку. Разметка не только обновляется, но и переделывается.

- В первую очередь разметка наносится на основных магистралях с интенсивным движением, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, вблизи общеобразовательных учреждений, - рассказал Сергей Меркулов, начальник отдела содержания искусственных сооружений МКУ «Агентство по муниципальному заказу».

На пересечении Московского проспекта и улицы Калинина схема движения немного меняется. Это делают, чтобы снизить число аварий. На Московском теперь будет пять полос вместо четырех. Причем, ярославцы и так выстраивались в пять полос во время часов пик, так что теперь это просто легализовали. Позже обновят режимы работы светофоров. А один из пешеходных переходов уберут, чтобы там больше не сбивали людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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