Объединились ради чуда: в Ярославле провели уникальную операцию

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-19T18:25:35+03:00

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Большим чудом стала для одного ярославца работа врачей. Онкологи и хирурги объединились во время операции, чтобы сохранить мужчине ногу. В его голени нашли раковую опухоль и удалить ее без ампутирования было совсем непросто. Даже сверхсложно.

– Мы будем активно развивать это новое для Ярославской области направление – онкопластическую хирургию – и создавать все условия для эффективного межведомственного взаимодействия, – заверил Руслан Саитгареев, директор департамента здравоохранения и фармации. – Сотрудничество онкологической службы и отделения реконструктивной микрохирургии больницы имени Соловьева позволяет оказывать помощь пациентам на качественно более высоком уровне, минимизировать потенциальные риски инвалидизации, а также сократить сроки возможной нетрудоспособности.

Пациент запустил свою болезнь, несколько лет не ходил к врачам. За это время опухоль разрослась: она заняла переднюю поверхность голени, проросла в мышцы и кость. И по всем симптомам его должны были отправить на ампутацию. Но врачи решили попробовать сохранить конечность. Операция длилась семь часов. И все получилось прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU