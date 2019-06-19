Судимый за убийство мужчина зверски убил мужа своей падчерицы

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-19T17:37:04+03:00

На теле убитого нашли не менее 17 ножевых ранений Фото: Роман РЫЖИКОВ

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44-летний житель Ярославской области услышал приговор суда: 12 с половиной лет колонии особого режима. Мужчина признан виновным в убийстве. Снова.

В феврале убийца выпивал с себя дома, в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района, с молодым мужем своей падчерицы. Когда девушка вышли, между ними возникла ссора. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес 29-летнему мужчине не менее 17 ударов. Пострадавший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU