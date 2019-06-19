В Ярославской области 66 стобалльников. Из них двое сдали на высший балл сразу два предмета
На сегодняшний день уже 66 выпускников ярославских школ стали стобалльниками. Причем, двое из них – дважды. Нина Синявская из рыбинской первой школы набрала сотню по литературе и русскому языку, а Артем Роженков из ярославской школы № 4 по русскому и профильной математике.
36 человек набрали по 100 баллов по русскому языку. 1713 человек набрали от 81 до 100 баллов. Не сдали предмет всего 0,2 процента выпускников.
- Появились в этом году стобалльники и по физике: высший балл набрали два человека. И в два с половиной раза больше выпускников сдали этот предмет на 81-100 баллов.
Впереди у школьников экзамены по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике
ИСТОЧНИК KP.RU