Во дворе ярославской школы №27 появится универсальная спортивная площадка

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-19T16:42:01+03:00

В мэрии уточнили, что работы завершатся до 1 июля

Изменить размер текста: A A

Во дворе ярославской школы №27 скоро появится универсальная спортивная площадка. Строительство объекта началось ещё в 2018 году, однако, из-за недоработок проектной документации работы были приостановлены.

- На сегодняшний день работы по устройству дренажных систем завершены, вскоре будет установлена бетонная плита под универсальную спортивную площадку, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Алексей Кокурин.

Вскоре подрядчик приступит к монтажу конструкций спортивной площадки, а также строительству зоны для летних видов спорта. В пресс-службе мэрии уточнили, что работы завершат до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU