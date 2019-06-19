Резала помидоры и порезала гостя: в Ярославле осудили мать двоих детей, которая убила мужчину из-за пельменей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-19T16:04:28+03:00

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В сентябре 2018 года 28-летняя местная жительница была в гостях у своей подруги вместе с мамой и двумя маленькими детьми. Женщины накрывали на стол. В какой-то момент к ним присоединился сосед по коммуналке. Компания стала выпивать, а потом кто-то нечаянно опрокинул сковороду с пельменями, которые готовились на закуску. Мужчина стал кричать и махать руками, а молодая мама, резавшая в этот момент помидоры, отвлеклась и ударила его ножом в живот.

Собутыльники вызвали пострадавшему скорую, но от госпитализации он отказался. Думал, что травма незначительная и пройдет сама. Спустя время самочувствие у мужчины ухудшилось, вскоре он попал в больницу, а через два дня после операции умер от перитонита.

– С учетом наличия у обвиняемой двух малолетних детей ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в прокуратуре Ярославской области. – Однако после того как она трижды проигнорировала вызовы в суд, мера пресечения была изменена на содержание под стражей

Суд признал ярославну виновной и отправил ее за решетку на 6 лет и 6 месяцев в колонию общего режима. Молодая мать обжаловала приговор, однако судебная коллегия оставила его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU