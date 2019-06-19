В Данилове трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-19T15:06:30+03:00

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18 июня в Данилове случилась очередная сезонная трагедия. Трехлетняя малышка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Взрослых в этот момент рядом не было. Ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован.

– По данному факту Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.

Остается выяснить все обстоятельства происшествия. Следователи уже поговорили с очевидцами и осмотрели квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU