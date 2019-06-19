Жители Ярославской области приехали на кладбище и сняли 12 памятников, чтобы сдать их в металлолом

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-19T13:42:09+03:00

Один из них отправится в колонию строгого режима на 3 года

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35-летний житель Рыбинска вместе с 38-летним приятелем днем приехали на одно из местных кладбищ. Там предприимчивые мужчины демонтировали металлические памятники с 12 захоронений и уже хотели погрузить их в машину, чтобы отвезти в пункт приема металлолома. Однако сделать это не удалось. Охранники заметили грабителей и вызвали полицию. Было возбуждено уголовное дело.

– После задержания 35-летний рыбинец дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU