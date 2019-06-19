2019-06-19T13:38:31+03:00
Общество

Крымский мост будут охранять ярославские «Грачата»: первый катер спущен на воду

Готов один из четырех катер специального назначения
Роман РЫЖИКОВ
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На катере установлен современный гидроакустический комплекс, позволяющий вести поиск объектов на глубине до 200 метров, имеется водолазное оборудование для обследования днаНа катере установлен современный гидроакустический комплекс, позволяющий вести поиск объектов на глубине до 200 метров, имеется водолазное оборудование для обследования днаФото: Правительство Ярославской области
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Рыбинский судостроительный завод спустил на воду один из четырех катеров специального назначения «Грачонок». Его предназначение – борьба с диверсантами и террористами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования.

– Сегодня уже несколько катеров этой серии успешно несут службу в составе отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ России, –отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии.

По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, «Грачата» будут обеспечивать безопасность энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU

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