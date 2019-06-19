Крымский мост будут охранять ярославские «Грачата»: первый катер спущен на воду
Рыбинский судостроительный завод спустил на воду один из четырех катеров специального назначения «Грачонок». Его предназначение – борьба с диверсантами и террористами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования.
– Сегодня уже несколько катеров этой серии успешно несут службу в составе отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ России, –отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии.
По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, «Грачата» будут обеспечивать безопасность энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив
ИСТОЧНИК KP.RU