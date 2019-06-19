Крымский мост будут охранять ярославские «Грачата»: первый катер спущен на воду

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-19T13:38:31+03:00

На катере установлен современный гидроакустический комплекс, позволяющий вести поиск объектов на глубине до 200 метров, имеется водолазное оборудование для обследования дна Фото: Правительство Ярославской области

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Рыбинский судостроительный завод спустил на воду один из четырех катеров специального назначения «Грачонок». Его предназначение – борьба с диверсантами и террористами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования.

– Сегодня уже несколько катеров этой серии успешно несут службу в составе отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ России, –отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии.

По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, «Грачата» будут обеспечивать безопасность энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU