2019-06-19T13:00:54+03:00
Происшествия

Восемь «палачей» из ярославской ИК-1 остались за решеткой

Издевавшимся над заключенным Евгением Макаровым сотрудникам ФСИН продлили арест
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фрунзенский районный суд продлил срок содержания под стражей восьмерых фигурантов до 20 июляФрунзенский районный суд продлил срок содержания под стражей восьмерых фигурантов до 20 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Алексей Бровкин, Сардор Зиябов, Алексей Никитенко, Руслан Цветков, Алексей Морозов, Александр Микитюк, Андрей Зыбин – бывшие сотрудники ФСИН и фигуранты громкого уголовного дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Все восемь проведут под стражей еще один месяц. Фрунзенский районный суд продлил срок до 20 июля.

- Представители СК оценили общий объём материалов уголовного дела уже в 50 томов, на сегодняшний день допрошено больше 50 свидетелей и проведено 20 экспертиз. Следователь также упомянул о 170 заявлениях о противоправных действиях сотрудников колонии, - сообщают в Общественном вердикте.

Напомним, скандал разгорелся в июле прошлого года, когда в сеть попало видео с пытками заключенного Евгения Макарова. После того, как кадры попали в сеть, началась череда проверок и задержаний, были возбуждены уголовные дела, которые расследуются до сих пор, а прецедент Макарова обратил внимание на проблемы других заключенных

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле будут судить наркоманку, которая пришла за бесплатной закладкой
Ярославль отказался от установки снегоплавильной установки в этом году
Пригласили на собеседование: ярославские приставы через соцсети нашли алиментщика, который искал работу
Жительница Ярославской области отправила мошенникам 240 тысяч рублей
Приставы арестовали у двух ярославн квартиры за долги по коммуналке
Ярославна украла у соседа велосипед и продала другой соседке
На трех неофициальных пляжах в Ярославле поставили спасательные посты
Неправильный мед: в Ярославле обманули еще одну старушку
Жительница Рыбинска отсудила у клиники деньги за то, что ей недостаточно увеличили грудь
27-летняя ярославна проведет за решеткой шесть с половиной лет за убийство
Ярославцы и полиция ищут человека, который поцарапал машины в брагинском дворе
В Рыбинске женщина оплатила 140-тысячный долг из-за запрета на выезд заграницу
В Ярославле торговка медом украла у 88-летней бабушки 74 тысячи рублей
Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушится гроза и шквальный ветер
Житель Ярославской области осужден на 2,5 года за кражу бутылки водки
Место опасной свалки в Даниловском районе засеяли травой
Прокуратура Ярославля потребовала от власти контроля дорожных ремонтов
Электронная любовь: ярославна познакомилась в сети с мошенником из Перми, который украл у нее деньги, золото и мобильник