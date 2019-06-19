Восемь «палачей» из ярославской ИК-1 остались за решеткой

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-19T13:00:54+03:00

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Алексей Бровкин, Сардор Зиябов, Алексей Никитенко, Руслан Цветков, Алексей Морозов, Александр Микитюк, Андрей Зыбин – бывшие сотрудники ФСИН и фигуранты громкого уголовного дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Все восемь проведут под стражей еще один месяц. Фрунзенский районный суд продлил срок до 20 июля.

- Представители СК оценили общий объём материалов уголовного дела уже в 50 томов, на сегодняшний день допрошено больше 50 свидетелей и проведено 20 экспертиз. Следователь также упомянул о 170 заявлениях о противоправных действиях сотрудников колонии, - сообщают в Общественном вердикте.

Напомним, скандал разгорелся в июле прошлого года, когда в сеть попало видео с пытками заключенного Евгения Макарова. После того, как кадры попали в сеть, началась череда проверок и задержаний, были возбуждены уголовные дела, которые расследуются до сих пор, а прецедент Макарова обратил внимание на проблемы других заключенных

ИСТОЧНИК KP.RU