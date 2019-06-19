В Ярославле будут судить наркоманку, которая пришла за бесплатной закладкой

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-19T12:37:04+03:00

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В Ярославле осудят 37-летнюю местную жительницу. Она познакомилась в соцсетях с человеком, который предложил ей бесплатно одну дозу. Женщина согласилась и в ответ получила фото частного сектора Дзержинского района. Там лежала закладка.

Наркоманка пришла на место, где ее и задержали. Масса наркотика составила 0,767 граммов. Женщина прошла экспертизу, где выявили, что ярославна наркозависима и часто употребляет синтетические психостимуляторы и каннабиоиды. За это она ответит перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU