В Ярославле будут судить наркоманку, которая пришла за бесплатной закладкой
Женщину отправили на экспертизу и подтвердили ее зависимости
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В Ярославле осудят 37-летнюю местную жительницу. Она познакомилась в соцсетях с человеком, который предложил ей бесплатно одну дозу. Женщина согласилась и в ответ получила фото частного сектора Дзержинского района. Там лежала закладка.
Наркоманка пришла на место, где ее и задержали. Масса наркотика составила 0,767 граммов. Женщина прошла экспертизу, где выявили, что ярославна наркозависима и часто употребляет синтетические психостимуляторы и каннабиоиды. За это она ответит перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU