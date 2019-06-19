2019-06-19T12:30:00+03:00
Общество

Ярославль отказался от установки снегоплавильной установки в этом году

Об этом сообщили на заседании комиссии муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Этой зимой Ярославль останется без снегоплавильной установки.Этой зимой Ярославль останется без снегоплавильной установки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославль отказался от установки снегоплавильной установки в этом году. Об этом 19 июня на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов. Вопрос о покупке оборудования задали депутаты. Перспективы приобретения снегоплавильной установки обсуждались еще в марте. Тогда даже было названо предполагаемое место ее установки – территория предприятия «Горзеленхозстрой».

По словам Тальянова, стоимость машины составит примерно 25 миллионов рублей, срок окупаемости - 3,5 года. Однако проблемой стало газоснабжение установки.

- Единственная проблема, что на Ухтинской ГРС ведутся работы по реконструкции, и соответственно лимиты газа «Газпром» временно не предоставляет. Этой зимой мы лимиты газа, скорее всего, не получим», - пояснил Сергей Тальянов.

Напомним, снегоплавильную установку хотели поставить, чтобы сократить время уборки снега в Ярославле. Машина, которая везет снег на полигон тратит около 50 минут, а до снегоплавильной установки можно было бы добраться за 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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