Пригласили на собеседование: ярославские приставы через соцсети нашли алиментщика, который искал работу

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-19T11:50:37+03:00

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Ярославские приставы долгое время не могли найти мужчину, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку по алиментам 536 тысяч рублей. Они выяснили, что должник нигде не работал, машин и недвижимости в собственности у него не было, а по месту регистрации он специально не появлялся. Безответственного отца объявили в розыск.

Спустя время судебные приставы увидели на страничке в соцсетях неплательщика, что тот ищет любую подработку. Представители власти решили пойти на хитрость и предложили мужчине под видом работодателя работу по хозяйству в частном доме.

Должник пришел на встречу, где в отношении его составили административный протокол.

Суд назначил алиментщику административное наказание в виде 30 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU