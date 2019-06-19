Пригласили на собеседование: ярославские приставы через соцсети нашли алиментщика, который искал работу
Ярославские приставы долгое время не могли найти мужчину, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку по алиментам 536 тысяч рублей. Они выяснили, что должник нигде не работал, машин и недвижимости в собственности у него не было, а по месту регистрации он специально не появлялся. Безответственного отца объявили в розыск.
Спустя время судебные приставы увидели на страничке в соцсетях неплательщика, что тот ищет любую подработку. Представители власти решили пойти на хитрость и предложили мужчине под видом работодателя работу по хозяйству в частном доме.
Должник пришел на встречу, где в отношении его составили административный протокол.
Суд назначил алиментщику административное наказание в виде 30 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU