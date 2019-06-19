2019-06-19T10:19:37+03:00
Общество

Приставы арестовали у двух ярославн квартиры за долги по коммуналке

Женщины взбодрились и выплатили по 100 тысяч рублей каждая
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Яролавской областиФОТО: УФССП по Яролавской области
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Две жительницы Заволжского района задолжали за коммунальные услуги более 100 тысяч рублей каждая. Приставы выяснили, что в собственности у ярославн находится несколько квартир. Они арестовали недвижимость и сообщили об этом женщинам. Такая мера сильно подействовала них. Через несколько дней каждая должница целиком оплатила задолженность. Приставы сняли арест, а коммунальщикам перевели долг.

Ярославские приставы посещают должников в утренние или вечерние часы. Они рассказывают о том, какие последствия ждут неплательщика. Практика показывает, что такие визиты дают хорошие результаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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