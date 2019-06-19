2019-06-19T09:48:53+03:00
Происшествия

Ярославна украла у соседа велосипед и продала другой соседке

Женщину нашли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемая нигде не работала и решила немного поправить финансовое положениеПодозреваемая нигде не работала и решила немного поправить финансовое положениеФото: Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Дзержинского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли “железного коня”, стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции приступили к поиску. Они нашли 35-летнюю подозреваемую женщину. Она рассказала, что нигде не работает, а велосипед увидела в кладовке общего пользования. Дальше дело было за малым: найти покупателя. Счастливой обладательницей стала общая соседка по дому. Интересно, почему ни у кого не возникло вопросов?

Велосипед изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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