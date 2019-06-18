2019-06-18T20:39:13+03:00
Общество

На трех неофициальных пляжах в Ярославле поставили спасательные посты

Спасатели в хорошую погоду будут работать на два часа дольше
Роман РЫЖИКОВ
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«Ярославское общество спасения на водах» дежурит на официальных и неофициальных пляжах«Ярославское общество спасения на водах» дежурит на официальных и неофициальных пляжахФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле есть три полностью оборудованных официальных пляжа: Центральный, Тверицкий и в Норском. Правда, в центре и в Брагино купаться запретили – в воде нашли плохие бактерии. Да и эти три пляжа в любом случае не смогут уместить всех желающих искупаться, поэтому люди купаются везде, где это можно представить. Поэтому еще в трех популярных у ярославцах местах спасатели организуют спасательные посты: на Волге в Коровниках, на Резинотехнике и в Павловской роще в районе поликлиники №5.

Так, в понедельник комиссия побывала в Коровниках на берегу Волги. Здесь дежурит «Ярославское общество спасения на водах» с 12 до 18, а в хорошую погоду и вовсе до 20 часов. У спасателей есть бинокли, аптечка, рупор, спасжилеты и надувная лодка.

Конечно, наличие на пляжах спасателей создает ощущение безопасности. Однако, люди должны сами в первую очередь соблюдать правила на воде. Зависит от отдыхающих еще кое-что: чистота в местах отдыха. Вскоре здесь могут появиться контейнеры для мусора и биотуалеты. Останется самое простое: дойти, куда надо

ИСТОЧНИК KP.RU

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