Неправильный мед: в Ярославле обманули еще одну старушку

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-18T19:20:33+03:00

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В Ярославле мошенники опять обманули пенсионерку. На этот раз жертвой стала 88-летняя жительница Брагино. Пожилая женщина открыла дверь незнакомке, которая предложила хозяйке купить у нее мед. Оказавшись внутри и воспользовавшись моментом, злоумышленница украла 74 тысячи рублей.

Полицейские ищут подозреваемую. По факту кражи возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Отметим, никакой работы полицейских не будет достаточно, если люди продолжат вести себя так безответственно. И речь не только о тех, кто впускает в свой дом незнакомцев или сообщает персональные банковские данные, переводит деньги, чтобы спасти внуков от ответственности за что-либо или просто «одалживают» деньги. Ответственность еще и на тех, кто не поговорил со своими пожилыми близкими. Объясните родственникам и друзьям, как действуют мошенники, и вы убережете их от беды

ИСТОЧНИК KP.RU