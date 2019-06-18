2019-06-18T18:11:02+03:00
Общество

Жительница Рыбинска отсудила у клиники деньги за то, что ей недостаточно увеличили грудь

Из-за того, что нужный имплант порвался во время операции, пациентке вставили протезы меньшего размера
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Женщина подала в суд из-за того, что ей вставили импланты меньше, чем она хотела.Женщина подала в суд из-за того, что ей вставили импланты меньше, чем она хотела.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Рыбинска отсудила у клиники деньги за то, что ей недостаточно увеличили грудь. Сейчас женщине 31 год. Она мама троих детей. В клинику обратилась в марте прошлого года, чтобы скорректировать форму и увеличить размер груди. Женщине выставили счет почти на 200 тысяч рублей. Только после операции выяснилось, что врачи установили пациентке импланты меньшего размера.

- В ходе операции в момент помещения протеза в полость левого кармана молочной железы произошел разрыв протеза - нарушение целостности оболочки протеза. В сложившейся ситуации при невозможности согласования с пациентом, находившемся в состоянии общего наркоза, возможности установки импланта меньшего размера хирургом было принято решение о замене протезов на имеющиеся в наличии однотипные, - говорится в материалах дела.

Сама операция прошла успешно, жалоб на здоровье у женщины нет. Но результат операции, по мнению пациентки, достигнут не был. Она обратилась в Рыбинский суд с иском на некачественно оказанную услугу и потребовала взыскать с клиники убытки на операцию и компенсацию морального вреда. Однако суд иск удовлетворил частично.

- Послеоперационный объем молочных желез в результате установки импланта увеличился. Использование импланта большего размера изменило бы полученный объем менее, чем на 6% и не могло значимо повлиять на эстетический результат, - приводит суд заключения специалистов.

В итоге с клиники было решено взыскать компенсацию морального вреда в размере 35 000 рублей, штраф - 17 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя - 15 000 рублей.

Женщина попыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции. Свою жалобу подала и сторона ответчика. Но судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда оставила предыдущее решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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