27-летняя ярославна проведет за решеткой шесть с половиной лет за убийство
На преступление девушку толкнул алкоголь и обида
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Трагедия произошла в Ивняках в сентябре прошлого года. 27-летняя ярославна приехала сюда в гости к своей знакомой. Компания выпивала, и между девушкой и мужчиной, одним из гостей, произошел конфликт.
- В процессе ссоры злоумышленница нанесла ему удар ножом в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался, - говорят в пресс-службу СУ СК РФ по Ярославской области.
Девушку приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима
ИСТОЧНИК KP.RU