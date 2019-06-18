2019-06-18T17:07:19+03:00
Происшествия

27-летняя ярославна проведет за решеткой шесть с половиной лет за убийство

На преступление девушку толкнул алкоголь и обида
Роман РЫЖИКОВ
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Трагедия произошла в Ивняках в сентябре прошлого года. 27-летняя ярославна приехала сюда в гости к своей знакомой. Компания выпивала, и между девушкой и мужчиной, одним из гостей, произошел конфликт.

- В процессе ссоры злоумышленница нанесла ему удар ножом в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался, - говорят в пресс-службу СУ СК РФ по Ярославской области.

Девушку приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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