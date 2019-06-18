2019-06-18T16:03:38+03:00
Общество

В Рыбинске женщина оплатила 140-тысячный долг из-за запрета на выезд заграницу

Должница не хотела пропустить запланированный отдых
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ограничение о выезде за пределы РФ побудило должницу оплатить кредит.Ограничение о выезде за пределы РФ побудило должницу оплатить кредит.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске судебные приставы добились от местной жительницы погашения задолженности по кредиту. Установлено, что женщина вовсе не собиралась оплачивать долг, что послужило причиной для возбуждения исполнительного производства.

- Судебные приставы ограничили должницу в праве на выезд за пределы Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Данная мера побудила должницу оплатить задолженность в полном объеме.

Выяснилось, что в скором времени женщина планировала улететь в отпуск. Испугавшись срыва летних планов должница погасила долг по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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