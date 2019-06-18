В Рыбинске женщина оплатила 140-тысячный долг из-за запрета на выезд заграницу
В Рыбинске судебные приставы добились от местной жительницы погашения задолженности по кредиту. Установлено, что женщина вовсе не собиралась оплачивать долг, что послужило причиной для возбуждения исполнительного производства.
- Судебные приставы ограничили должницу в праве на выезд за пределы Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Данная мера побудила должницу оплатить задолженность в полном объеме.
Выяснилось, что в скором времени женщина планировала улететь в отпуск. Испугавшись срыва летних планов должница погасила долг по кредиту.
ИСТОЧНИК KP.RU