В Ярославле торговка медом украла у 88-летней бабушки 74 тысячи рублей
Мошенница обманула старушку и проникла к ней в квартиру
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В полицию обратилась 88-летняя жительница Дзержинского района. Доверчивая пенсионерка открыла дверь неизвестной женщине, которая якобы продавала мед. Мошенница хитрыми способами заговорила старушку, вошла к ней в доверие и попала в квартиру. Дальше все было по старой схеме: пока бабушка отвлеклась, женщина воспользовалась моментом и украла у пенсионерки немаленькие деньги – 74 тысячи рублей.
– По факту кражи возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.
Подозреваемая до сих пор разыскивается, идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU