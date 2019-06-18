В Ярославле торговка медом украла у 88-летней бабушки 74 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-18T15:49:54+03:00

Мошенница обманула старушку и проникла к ней в квартиру

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В полицию обратилась 88-летняя жительница Дзержинского района. Доверчивая пенсионерка открыла дверь неизвестной женщине, которая якобы продавала мед. Мошенница хитрыми способами заговорила старушку, вошла к ней в доверие и попала в квартиру. Дальше все было по старой схеме: пока бабушка отвлеклась, женщина воспользовалась моментом и украла у пенсионерки немаленькие деньги – 74 тысячи рублей.

– По факту кражи возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.

Подозреваемая до сих пор разыскивается, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU