2019-06-18T15:34:00+03:00
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушится гроза и шквальный ветер

Спасатели прогнозируют обрывы ЛЭП и обрушения крыш
Роман РЫЖИКОВ
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Ночью в Ярославле может сильно измениться погодаНочью в Ярославле может сильно измениться погодаФото: Олег УКЛАДОВ
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На Ярославль надвигается мощная гроза. Так считают МЧС и синоптики. Погода испортится уже сегодня ночью, с 18 на 19 июня.

- Местами на территории Ярославской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15-17 м/с. – предупреждают специалисты.

Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций: обрыва ЛЭП, падением деревьев, обрушением крыш…

ИСТОЧНИК KP.RU

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