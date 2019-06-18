Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушится гроза и шквальный ветер

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-18T15:34:00+03:00

Ночью в Ярославле может сильно измениться погода Фото: Олег УКЛАДОВ

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На Ярославль надвигается мощная гроза. Так считают МЧС и синоптики. Погода испортится уже сегодня ночью, с 18 на 19 июня.

- Местами на территории Ярославской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15-17 м/с. – предупреждают специалисты.

Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций: обрыва ЛЭП, падением деревьев, обрушением крыш…

ИСТОЧНИК KP.RU