Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушится гроза и шквальный ветер
Спасатели прогнозируют обрывы ЛЭП и обрушения крыш
Ночью в Ярославле может сильно измениться погодаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
На Ярославль надвигается мощная гроза. Так считают МЧС и синоптики. Погода испортится уже сегодня ночью, с 18 на 19 июня.
- Местами на территории Ярославской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15-17 м/с. – предупреждают специалисты.
Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций: обрыва ЛЭП, падением деревьев, обрушением крыш…
ИСТОЧНИК KP.RU