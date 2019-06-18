Житель Ярославской области осужден на 2,5 года за кражу бутылки водки

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-18T15:12:28+03:00

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В январе 2019 года житель Тутаева был пьян. Он зашел в один из сетевых магазинов и открыто украл бутылку водки за 364 рубля прямо на глазах у кассира. Мужчину поймали и завели уголовное дело.

Свою вину он признал полностью.

– Данное преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения всего через полгода после осуждения за аналогичное деяние, находясь на испытательном сроке, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Теперь из-за бутылки водки мужчина отправится в колонию-поселение на 2 года и 6 месяцев. Условное наказание по предыдущему приговору было отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU