Житель Ярославской области осужден на 2,5 года за кражу бутылки водки
Пьяный грабитель вынес горячительный напиток прямо на глазах у кассира
Свою вину мужчина полностью призналФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В январе 2019 года житель Тутаева был пьян. Он зашел в один из сетевых магазинов и открыто украл бутылку водки за 364 рубля прямо на глазах у кассира. Мужчину поймали и завели уголовное дело.
Свою вину он признал полностью.
– Данное преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения всего через полгода после осуждения за аналогичное деяние, находясь на испытательном сроке, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Теперь из-за бутылки водки мужчина отправится в колонию-поселение на 2 года и 6 месяцев. Условное наказание по предыдущему приговору было отменено.
ИСТОЧНИК KP.RU