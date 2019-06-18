Прокуратура Ярославля потребовала от власти контроля дорожных ремонтов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-18T13:54:12+03:00

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Прокуратура Ярославля потребовала от руководителя «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» надлежащего контроля за работой подрядчика по дорожным ремонтам. В противном случае учреждению самому грозят наказанием.

- В силу требований законодательства и положений муниципального контракта агентство как заказчик работ обязано осуществлять контроль за работой подрядчика. Вместе с тем, на настоящее время ход исполнения контракта дает основания полагать, что ремонт дорог не будет выполнен надлежащим образом в установленные сроки, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, до этого правоохранители уже направляли в мэрию представление по факту несвоевременного заключения муниципального контракта. По мнению прокуратуры, это привело к затягиванию начала ремонтных работ подрядчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU