Электронная любовь: ярославна познакомилась в сети с мошенником из Перми, который украл у нее деньги, золото и мобильник

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-18T13:23:39+03:00

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34-летний житель Пермского края предстанет перед судом.

Мужчина познакомился с ярославной, проживающей в Дзержинском районе, через интернет. Молодые люди переписывались, а потом влюбленный решился приехать к девушке. Они жили вместе несколько месяцев. В марте 2019 года, когда хозяйка квартиры ушла на работу, мошенник взял у нее деньги – 105 тысяч рублей, золотые украшения, стоимостью 57 тысяч рублей, а также мобильный телефон за 18 тысяч рублей. Общий ущерб составил 190 тысяч рублей. Со всем имуществом пермяк пропал, а расстроенная ярославна обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Теперь мошенник ответит за свои действия перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU